ضبط 5900 رغيف خبز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

شنّت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وبمشاركة المقدم ضياء فهمى وكيل المباحث، اليوم، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "أ.ع"، 38 عاما، سائق تروسيكل بدون لوحات معدنية ومقيم بمركز كوم حمادة، لتجميعه خبز بلدي مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية والمحظور تداوله بالأسواق، وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة على التروسيكل الخاص به، وتم ضبط 3000 رغيف خبز بلدي.

كما تم ضبط " ح.ا" 42 عاما سائق تروسيكل بدون لوحات معدنية ومقيم بمركز كوم حمادة، لتجميعه خبز بلدي مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية والمحظور تداوله بالأسواق، على التروسيكل الخاص به، وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 2400 رغيف خبز بلدي.

وضبط "ش.ح"، 39 عاما، سائق توك توك، بدون لوحات معدنية ومقيم بالدلنجات، لتجميعه خبز بلدي مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية والمحظور تداوله بالأسواق، على التوك توك الخاص به وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 500 رغيف خبز بلدي.

وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.