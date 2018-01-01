تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 5900 رغيف خبز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

منذ 6 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط 5900 رغيف خبز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

صورة أرشيفية

شنّت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وبمشاركة المقدم ضياء فهمى وكيل المباحث، اليوم، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "أ.ع"، 38 عاما، سائق تروسيكل بدون لوحات معدنية ومقيم بمركز كوم حمادة، لتجميعه خبز بلدي مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية والمحظور تداوله بالأسواق، وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة على التروسيكل الخاص به، وتم ضبط 3000 رغيف خبز بلدي.

كما تم ضبط " ح.ا" 42 عاما سائق تروسيكل بدون لوحات معدنية ومقيم بمركز كوم حمادة، لتجميعه خبز بلدي مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية والمحظور تداوله بالأسواق، على التروسيكل الخاص به، وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 2400 رغيف خبز بلدي.

وضبط "ش.ح"، 39 عاما، سائق توك توك، بدون لوحات معدنية ومقيم بالدلنجات، لتجميعه خبز بلدي مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية والمحظور تداوله بالأسواق، على التوك توك الخاص به وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 500 رغيف خبز بلدي.

وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أخبار متعلقة

«التموين»: تصحيح بيانات 250 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

«التموين»: تصحيح بيانات 250 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تتلقى، بحلول منتصف ديسمبر الجارى، القوائم النهائية من مديريات التموين بخصوص تصحيح بيانات 350 ألف مواطن
"برلماني" يطرح مشكلة تأخر البطاقات التموينية لبعض الأسر بالوادي الجديد

"برلماني" يطرح مشكلة تأخر البطاقات التموينية لبعض الأسر بالوادي الجديد

داوود سليمان يطرح مشكلة تأخر البطاقات التموينية لبعض الأسر بالوادي الجديد
تموين الأقصر: إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار

تموين الأقصر: إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار

أعلن تامر صلاح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تطبيق قرار إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار بدءا من اليوم
«القابضة للصناعات»: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

«القابضة للصناعات»: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

أكد اللواء دكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين: تنقية البطاقات التموينية ما عدا 350 ألف بطاقة

وزير التموين: تنقية البطاقات التموينية ما عدا 350 ألف بطاقة

وزير التموين: تنقية البطاقات التموينية ما عدا 350 ألف بطاقة

التعليقات

احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

عاجل