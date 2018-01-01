تسجيل الدخول

الوطن

إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا بشبهة الإرهاب

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا بشبهة الإرهاب

صورة أرشيفية

اعتقل الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الأمن في إسرائيل الليلة الماضية 26 شخصا في الضفة الغربية، بعد الاشتباه بتورطهم بالإرهاب. أفادت بذلك قناة  التلفزيون الإسرائيلية العشرين.

ونقلت القناة بلاغا صدر عن الهيئات الأمنية في الجيش الإسرائيلي جاء فيه: "خلال الليلة الماضية اعتقل الجيش والشاباك وحرس الحدود 26 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، وممارسة الإرهاب القومي، والقيام بانتهاكات خطيرة للنظام العام وذلك بحق المواطنين وأمن عناصر الهيئات الأمنية"،  وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

بالإضافة لذلك ذكرت القناة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والأمن اعتقل في الليلة الماضية ذاتها 12 شخصا آخرين، بعد الاشتباه بتورطهم في أعمال شغب في الضفة الغربية. وتقول السلطات الإسرائيلية أن المعتقلين المذكورين قاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات مولوتوف على الجيش.

 وتشهد الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة، احتجاجات تتخللها مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي، ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الماضي الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وتوقيعه القرار بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

أخبار متعلقة

جيش الاحتلال يصيب "بابا نويل" بالرصاص على حدود غزة

جيش الاحتلال يصيب "بابا نويل" بالرصاص على حدود غزة

أصيب شاب فلسطيني يرتدي زي "بابا نويل"، اليوم، في مواجهات اندلعت بين مئات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، رفضا لاعتراف
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في غزة

استشهد فلسطيني، صباح اليوم، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة أمس.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا في البرلمان الفلسطيني

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا في البرلمان الفلسطيني

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)
جيش الاحتلال يستخدم الرصاص الحي في مواجهات مع الفلسطينيين بالضفة

جيش الاحتلال يستخدم الرصاص الحي في مواجهات مع الفلسطينيين بالضفة

اندلعت مواجهات اليوم الجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي،

التعليقات

احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

عاجل