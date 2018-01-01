إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا بشبهة الإرهاب

اعتقل الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الأمن في إسرائيل الليلة الماضية 26 شخصا في الضفة الغربية، بعد الاشتباه بتورطهم بالإرهاب. أفادت بذلك قناة التلفزيون الإسرائيلية العشرين.

ونقلت القناة بلاغا صدر عن الهيئات الأمنية في الجيش الإسرائيلي جاء فيه: "خلال الليلة الماضية اعتقل الجيش والشاباك وحرس الحدود 26 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، وممارسة الإرهاب القومي، والقيام بانتهاكات خطيرة للنظام العام وذلك بحق المواطنين وأمن عناصر الهيئات الأمنية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

بالإضافة لذلك ذكرت القناة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والأمن اعتقل في الليلة الماضية ذاتها 12 شخصا آخرين، بعد الاشتباه بتورطهم في أعمال شغب في الضفة الغربية. وتقول السلطات الإسرائيلية أن المعتقلين المذكورين قاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات مولوتوف على الجيش.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة، احتجاجات تتخللها مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي، ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الماضي الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وتوقيعه القرار بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.