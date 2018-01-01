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الوطن

الكوريتان تتبادلان المجاملات مع إطلالة العام الجديد

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
الكوريتان تتبادلان المجاملات مع إطلالة العام الجديد

صورة أرشيفية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن رئاسة البلاد رحبت بخطاب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة رأس السنة الذي أعلن فيه عن رغبته بإرسال وفد إلى أولمبياد بيونج تشانج.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد، أن بلاده تريد أن ترسل وفدا رياضيا إلى أولمبياد بيونغ تشانغ القادم في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جاءت تصريحات كيم جونج أون بشرى سارة، حيث تعلق سيئول آمالها على مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، باعتبار خطوة كهذه يمكن أن تساعد في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم في خطابه الذي بثته محطة التلفزيون الرسمية: "إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في كوريا الجنوبية، ستكون مناسبة جيدة للبلاد، ونحن نأمل مخلصين أن تكون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ناجحة".

وأضاف: "إننا على استعداد لاتخاذ خطوات متعددة، بما في ذلك إرسال وفد"، كما أكد أن أبواب الشمال مفتوحة لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية لبحث المشاركة في الألعاب.

 

 

 

 

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