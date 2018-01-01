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الوطن

الاحتلال الإسرائيلى يضم الضفة الغربية وفلسطين: انتهاك للشرعية الدولية

أمس PM 11:01
كتب: محمد الليثى، ووكالات

من النسخة الورقية

العدد : 2074

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الاحتلال الإسرائيلى يضم الضفة الغربية وفلسطين: انتهاك للشرعية الدولية

صورة أرشيفية

ألزمت الحكومة الإسرائيلية جميع الوزارات بالتطرق من الآن فصاعداً إلى الضفة الغربية فى مشاريع القوانين التى تقدمها، وذلك على خلفية إقرار حزب الليكود فرض السيطرة على الضفة الغربية، فيما استنكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم، قرار حزب «الليكود» تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وقال يوسف المحمود، متحدث الحكومة الفلسطينية، إن القرار «استهتار بالمنظومة الأممية، وأفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية»، مطالباً المجتمع الدولى بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته، فيما أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس القرار «العنصرى» لحزب الليكود، ووجّه باستدعاء سفير فلسطين بواشنطن للتشاور.

نيابة إسرائيل توجه 12 اتهاماً إلى «عهد التميمى»

وعبّرت حركة فتح عن رفضها واستنكارها وإدانتها لتصويت «الليكود» قائلة: «هذه الخطوة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه»، وقال أحمد الطيبى، النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى: إن قرار حزب «الليكود» يفتح الطريق لإقامة «الدولة الواحدة».

واجتمع البرلمان الإسرائيلى «الكنيست»، مساء، للتصويت على مشروع قانون قدمه حزب «البيت اليهودى» اليمينى لمنع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من التفاوض حول مستقبل القدس.

وفى سياق آخر، طلبت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، توجيه 12 تهمة للطفلة الفلسطينية عهد التميمى، المعتقلة فى السجون الإسرائيلية بعد صفعها لجندى إسرائيلى على وجهه.

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