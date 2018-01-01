قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى، إنه تم تحصيل 50 مليون جنيه مقابل الانتفاع بمياه النيل خلال عام، فى الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر الماضى، وأوضح «عز»، لـ«الوطن»، أن مقابل الانتفاع بمياه النيل يتم تحصيله من الجهات المنتفعة، كالمنشآت السياحية، والفنادق العائمة، ومراكب التنزه النيلية، منوهاً بأن مقابل الانتفاع بالمتر يبلغ 350 جنيهاً سنوياً، للمخالفين وغير المخالفين.

وانتهت لجنة شكّلها اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، من تحديد اشتراطات ومواصفات الأسوار والأبواب لجميع المنشآت المقامة على كورنيش النيل، فى نطاق أحياء «الوراق وشمال وجنوب الجيزة والعجوزة والدقى».

وقال «الدالى»، فى بيان، اليوم، إنه «سيتم إلزام جميع المنشآت بالالتزام بالمواصفات التى تم وضعها للمنشآت المقامة على كورنيش النيل، وسيجرى التعامل بحزم مع أى مخالفة وإزالتها فوراً».

وكلّف «الدالى» رؤساء الأحياء المعنية بإخطار جميع المنشآت بالمواصفات التى أقرتها اللجنة، وكذلك تزويدها بالرسومات المقترحة من خلال خطاب مسجّل بعلم الوصول و«إنذار على يد محضر»، وتشمل المواصفات التى حددتها اللجنة الخاصة بالأسوار أن يكون صافى المسافة بين كل عمودين «الباكْيَة»، من الداخل 5 أمتار من الحديد المشغول المفرغ، بما لا يحجب الرؤية.