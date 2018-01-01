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الوطن

أضواء «برج خليفة» تطرد قطر من مجلس التعاون الخليجى

أمس PM 11:08
كتب: رنا على

من النسخة الورقية

العدد : 2074

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أضواء «برج خليفة» تطرد قطر من مجلس التعاون الخليجى

احتفالات ليلة رأس السنة فى دبى

علامة جديدة على طرد دويلة قطر من حضن العرب والخليج، بدت فى احتفال دبى بحلول عام 2018، حيث انطلق عرض ضوئى مبهر فى وسط الإمارة على برج خليفة مزيناً بأعلام دول مجلس التعاون الخليجى، الكويت وعمان والسعودية والبحرين والإمارات، دون أى إشارة للعلم القطرى، وهى المرة الأولى التى يغيب فيها علم قطر عن الاحتفالات بسبب تعنت قيادة الدوحة ولعبها أدواراً تخدم التنظيمات الإرهابية. ووسط متابعة آلاف الزوار لإمارة دبى، انطلق التصفيق الحار كلما ارتسم على طول البرج علم من أعلام دول مجلس التعاون الخليجى، فى الوقت الذى غاب فيه علم الدولة السادسة رداً على رفض قادة الدوحة تلبية مطالب دول المقاطعة بالتوقف عن دعم الإرهاب، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى لدول الجوار، إلى جانب احتضان معارضة دول المنطقة، وتبنيها جماعة الإخوان التى صنفتها دول المقاطعة بأنها جماعة «إرهابية».

علم «دولة تميم» خارج الوجود فى احتفالية دبى بـ2018

أمير قطر تميم بن حمد قال، أمس: إن «عام 2017 كان ثقيلاً على الأمة والمنطقة»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية، وأضاف «تميم» فى تغريدة له عبر «تويتر»: «نستقبل عاماً جديداً وكلى رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا».

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