صور| قرار كتابة الأسعار على السلع في أول أيامه.. "التموين في وادي والبياعين في وادي"

"محدش قالنا"، كان هذا حال بعض المحال التجارية بعد انتهاء اليوم الأول من تطبيق كتابة الأسعار على السلع الغذائية تنفيذًا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تدوين الأسعار بشكل واضح على السلعة أو الرف وبشكل غير قابل للإزالة، ليدخل أصحابها في حالة من "التوهان" لعدم معرفتهم تفاصيل القرار.

"محدش بلغنا بأي حاجه ولسه محدش عمل تسعيرة السلع"، هكذا بدأ عمرو عبدالرحمن، صاحب سوبر ماركت بمنطقة الطالبية بالجيزة، حديثه عن قرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية في جميع المحال، مواصلًا حديثه قرار كتابة الأسعار سوف يمنع حدوث أي مشادات أو مشاكل مع الزبائن.

الشاب العشريني يشيد بالقرار رغم عدم علمه به إلا من خلال متابعة الأخبار على شاشات التلفيزون، قائلا "القرار كويس وكدا إحنا هنريح دماغنا من دوشة الزبائن اللي بيفاصلوا في كل حاجه"، متابعًا في حديثه لـ "الوطن" أن كتابة الأسعار لها ايجابيات ومنها توضيح السعر على السلع الغذائية للمستهلك.

"هو السعر هنحطه على السلعة نفسها وعلى الرف ولا فين"، هكذا تساءل "عبدالرحمن"، عن كيفية كتابة الأسعار على السلع، في إشارة منه أنه لا يعلم عن القرار أي شيء سواء القرار نفسه والذي يتلخص في "كتابة الأسعار على السلع"، لتدخل سيدة ثلاثينية تقاطع حديثنا لشراء بعض المستلزمات وتختلف مع الشاب العشريني على بعض الجنيهات فيقول "شايف أدي اللي لسه كنت بتكلم فيه".

"ياريت القرار يتطبق علشان نرتاح من الهم اللي إحنا فيه "، قالتها أم أيمن، أحدى المواطنين، أثناء شرائها سلعا أساسية لاحتياجات منزلها، نظرًا لقضائها على جشع أصحاب المحال والبائعين واختيارها المحال التي تتعامل معها فيما بعد والابتعاد عن مستغلي المستهليكن.

لم يتغير الحال كثير عند عيد جاد، صاحب سوبر ماركت أخر، فهو أيضًا لم يعرف شيئًا عن قرار التموين بشأن كتابة الأسعار، رغم إبلاغه بالقرار من أحد زبائنه منذ يومين حسب قوله، " والله محدش بلغني بحاجه لحد دلوقتي، بس إن شاء الله لما يجلنا قرار هنكتب الأسعار".

صاحب المحل، يضع بين الحين والأخر لافتات صغيرة مدون عليها تخفيضات على السلع الغذائية لجذب الزبائن، خاصة وأنه افتتح المحل منذ 4 أشهر فقط ولا أحد يعرفه، ويرى أن تدوين السعر على السلع فيه سلبيات يسردها "لو الأسعار زادت هيبقي صعب نغير السعر على السلع، ولو لزقنا السعر على الرف من يتقطع من الأطفال الصغيرة أو مننا إحنا وهنحتاج كل شويه نعمل ورقة جديدة".