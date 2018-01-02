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الوطن

الكشف على 923 مريضا بـ"كفر العرب" في الدقهلية اليوم

منذ 8 دقيقة
كتب: صالح رمضان
الكشف على 923 مريضا بـ"كفر العرب" في الدقهلية اليوم

وكيل وزارة الصحة ونائب نربوه

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، القافلة الطبية بكفر العرب بمركز طلخا في اليوم الأول لها، بحضور النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب وبعض القيادات التنفيذية، للاطمئنان على حسن سير العمل تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، وإعداد وإشراف الدكتورة لمياء الإمام، منسق القوافل العلاجية بالدقهلية.

وقال "مكي"، إنه تم الكشف الطبي على 923 مريضا "217 باطنة- 221 أطفال- 75 صدر- 74 نساء وتنظيم أسرة- 122 جلدية- 63 جراحة- 115 رمد- 111 عظام)، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمرضى وكانت إجمالي الفحوصات المعملية 111 تحليلا، و68 حالة أشعة عادية وأشعة موجات صوتية.

وأضاف "مكي"، في تصريح صحفي له، أنه شارك في القافلة 9 عيادات بها 7 تخصصات ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وكذلك جهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية.

كما تم عمل 32 ندوة توعية للقرية من خلال التثقيف الصحي بالقافلة، واشترك في القافلة 85 عاملا بمختلف تخصصاتهم، إلى جانب توفير 90 صنف علاج لجميع التخصصات.

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