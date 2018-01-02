اليوم.. الحكم في دعوى تطالب بالسماح بزيارة مساجين "العقرب" أسبوعيا

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من أحلام سعداوي وعزة عبدالحليم وحسن زيتون، التي تطالب فيها بالسماح بالزيارة أسبوعيا لسجن العقرب.

وقالت الدعوى رقم 22333 لسنة 71 قضائية، مختصمه كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتيهما، إن الزيارات بسجن العقرب غير مسموح بها إلا كل شهر، وذلك يتعارض مع القانون.

وطالبت مقيمتا الدعوى أيضا، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بـ"العقرب"، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع النزلاء على السجون التي تقع قرب محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.