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الوطن

اليوم.. نظر دعوى "أبناء مرسي" لتمكينهم من زيارته في السجن

منذ 33 دقيقة
كتب: إيمان فكرى
اليوم.. نظر دعوى "أبناء مرسي" لتمكينهم من زيارته في السجن

الرئيس المعزول محمد مرسى

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد الدماطي المحامي، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة السجن حاليا في عدد من القضايا الجنائية، والتي تطالب بتمكينهم من زيارته بسجن مزرعة طرة.

حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.

وذكرت الدعوى، أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن.

وأكد أن منع "أبناء مرسى" من زيارته دون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.

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