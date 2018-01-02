وزير الاتصالات الأسبق يكشف واقعة كوميدية تُلخص حالة الفساد قبل الثورة

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إن الفساد قبل الثورة كان مستشريًا بشدة عما بعدها لدرجة لا يمكن تخيلها، وذلك خلال حواره في برنامج "أون اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "أون لايف".

وأضاف "محمود"، أن الفساد كان منتشرًا لدرجة دفعت رئيس قطاع في إحدى الهيئات الحكومية إلى جمع 20 موظفًا لعدّ لـ"الطوب" الذي بنيت به فيتله الخاصة بالشيخ زايد بعدما نشب خلاف بينه وبين المقاول على العدد.

وأشار إلى أنه فور انتهاء العاملين من عدد طوب الفيلا قال لهم رئيس القطاع "ليكم نص يوم إجازة وأمر أتوبيس الهيئة الذي جلبهم للشيخ زايد أن يوصلهم إلى ميدان لبنان للذهاب إلى منازلهم".