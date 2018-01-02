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الوطن

محافظ الإسكندرية يوجّه "الصرف الصحي" بالتعامل مع تراكمات الأمطار

منذ 26 دقيقة
كتب: حازم الوكيل
محافظ الإسكندرية يوجّه "الصرف الصحي" بالتعامل مع تراكمات الأمطار

الدكتور محمد سلطان - محافظ الإسكندرية

وجّه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رئيس شركة الصرف الصحي، بالتعامل الفوري والسريع لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار، خاصة في الأماكن الساخنة، كما استفسر من رئيس الشركة عن مستوى تصريف الأمطار، وتأكد من عدم وجود تراكمات في الأنفاق والكباري بأحياء المحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الأمور تسير بشكل طبيعي، خاصة مع هطول أمطار شديدة في المحافظة، ولم تحدث أي تراكمات للمياه إلا في بعض المناطق، ويتم التعامل معها في الحال، مشيدا بالجهد المبذول من قبل الأحياء وشركة الصرف الصحي، للحد من تراكم مياه الأمطار.

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