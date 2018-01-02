تنشر "الوطن" موجز الثانية عشرة ظهرا، حيث أحبط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عملية إرهابية كبرى، منذ قليل، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، من ضبط 35 كليو "متفجرات" وتفكيك 20 عبوة ناسفة داخل شقة في منطقة مساكن دهشور بأكتوبر.

فيما قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه تم إيداع جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع بالمستشفى السعودي الألماني في القاهرة، عقب وصوله صباح اليوم مطار القاهرة قادما من الإمارات.

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إيداع جثمان إبراهيم نافع بالمستشفى السعودي الألماني