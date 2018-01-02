"سنة 2018 بكلمتين" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "شغل جديد وسفر كتير"

دشن عدد من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج "سنة 2018 بكلمتين"، لاستقبال العام الجديد.

واتسمت التدوينات التي كتبها المستخدمون بالتنوع، فالبعض رأى أن العام الجديد سيكون عامًا جيدًا يُحقق أحلامهم، والبعض الآخر لم ير اختلافًا بين عام 2018 والأعوام التي سبقته.

شارك حسن الخولي صورة بإعطائه مكافأة مالية وإجازة من العمل يوم واحد بسبب تميزه الوظيفي، وكتب معلقًا على الصورة: "يا أحلى يوم في السنة الجديدة .. هابي نيو يير".

وكتبت ريهام الجبالي: "شغل جديد .. سفر كتير".

وغرد عماد أحمد: "طموح بلا حدود".

وكتب محمد إيهاب: "اهتموا بالفلوس .. أدينا شايفين الناس بتروح وتيجي".

وغرد أبانوب: "والله هي دلوقتي عاملة زي البطيخة المقفولة لما نشوف".

وكتب سيزيف: "ياريت متبقيش زي اخواتك الأكبر منك ويتحقق فيكي أحلامنا بقا".

وكتب يحيى زكريا: "خلاص زهقنا هتخلصي امته".

وشارك وليد عزام صورة للتوأم حسام وابراهيم حسن، وكتب معلقًا عليها: "الفرق بين 2017 و 2018"

وغرد محمد طنطاوي: "17 و18 مجرد أرقام".

وغردت آية: "متقرفناش"