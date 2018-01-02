"مدبولي" يُعلن من أسوان انتهاء مشكلة "صرف كيما" الملوثة للنيل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته لمحافظة أسوان اليوم، بمرافقة المحافظ اللواء مجدي حجازي، دخول محطتي معالجة صرف صحي كيما 1 و2 الخدمة، بعد الانتهاء من تجارب التشغيل النهائية لوحدتي المعالجة الثلاثية.

وقال "مدبولي": "وفينا بالالتزام الذي تم إعلانه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواطني المحافظة، في مؤتمر الشباب، لإنهاء مشكلة صرف المياه الملوثة بالنيل في أسوان"، مضيفا أن هذا المشروع لاقى متابعة خاصة، حيث كان الموقف التنفيذي للمشروع يعرض أسبوعيا في اجتماع متابعة مشروعات المرافق، لحل أي مشكلة تطرأ، كما قمت بزيارة الموقع أكثر من مرة، لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف الوزير: "تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد لمحطتي المعالجة (كيما 1، كيما 2) والبنية التحتية لزراعة الغابة الشجرية بالمياه المعالجة بالعلاقي، ومحطة المعالجة الثلاثية، بتكلفة تقديرية 235 مليون جنيه".

وأوضح "مدبولي" أنه تم رفع طاقة المحطتين إلى 75 ألف م3 يومياً، لاستيعاب التصرفات الزائدة، موجها الشكر للشركة المنفذة للمشروع التي بذلت جهداً كبيراً للانتهاء من هذا التكليف فى التوقيتات المحددة.

وأكد أنه سيتم خلال أسابيع الانتهاء من تنفيذ محطة كيما 3 للمعالجة الثلاثية، بطاقة 35 ألف م3/يوم، لاستيعاب أى تصرفات مستقبلية، موضحا أنه تم ضغط مدة التنفيذ من 18 شهراً إلى 6 أشهر فقط، وأن المياه المنتجة من المحطة تتطابق مع المعايير العالمية لمواصفات المياه المعالجة.

وخلال جولة الوزير بالمحطة تم أخذ عينة من المياه التى تمت معالجتها ثلاثيا، وقال: "تشاهدون عينة المياه التى تمت معالجتها، طبقاً للمعايير العالمية، وهي مياه على أعلى مستوى"، مضيفا: "توجهنا فى هذه المرحلة هو تحويل محطات الصرف الصحي، خاصة بصعيد مصر لمعالجة ثلاثياً، وهناك تكليف من الرئيس السيسى بذلك، وخلال هذا العام والعام القادم سننتهى من 46 محطة صرف صحى معالجة ثلاثيا فى صعيد مصر، من بنى سويف حتى أسوان، ستنتج مياه معالجة بطاقة 1٫2 مليون م3 يوميا، كل هذا فى أقل من سنتين، وذلك فى إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، والاستغلال الأمثل لمواردنا، وهذا ما تفعله كل دول العالم، فهناك دول تعيد استخدام المياه 7 مرات، للاستفادة القصوى من كل نقطة مياه، فمصر بها زيادة سكانية كبيرة، ومواردها ثابتة من المياه، ولذا يجب الاستفادة من كل قطرة مياه".

وخلال الجولة حضر الشاب علاء مصطفى، الذي تقدم بالشكوى لرئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب، وتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولوزير الإسكان، ومحافظ أسوان، على الوفاء بالوعد، والانتهاء من هذه المشكلة الكبيرة، التى عانت منها المحافظة على مدى سنوات، معبرا عن سعادة كل مواطني أسوان بالانتهاء من هذا المشروع.