المسلماني يكشف أبرز الاحداث الكونية الكبرى خلال 2017

رصد الإعلامي أحمد المسلماني، أبرز الأحداث الكونية الكبرى خلال 2017، وكانت أولها اصطدام نجمين، حيث رصد علماء الفلك العام ظاهرة كونية مثيرة هي موجات الجاذبية تنبأ بها العالم الشهير ألبرت أينشتاين، لكنها هذه المرة من مصدر جديد، حيث اصطدم نجمين ميتين أو نيوترونيين ببعضهما.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن مركبة الفضاء كاسيني أنهت مهمتها الأخيرة بعد بعثة طويلة إلى كوكب زحل دامت نحو 20 عاما، حيث انطلقت في مسارها نحو الكوكب في 15 أكتوبر 1997.

وواصل الإعلامي خلال الفيديو سرد بعض الأحداث الكونية، والتي نشرتها صحيفة "بي بي سي" البريطانية.