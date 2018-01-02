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الوطن

القائم بأعمال رئيس الوزراء يصل إلى القاهرة قادما من أسوان

أمس PM 10:54
كتب: محمد الشيخ
القائم بأعمال رئيس الوزراء يصل إلى القاهرة قادما من أسوان

الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

استقبل مطار القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قادمًا من محافظة أسوان، بعد تفقد مشروع تأهيل ورفع كفاءة محطتي كيما ١ وكيما ٢ والأعمال الجارية لإنشاء محطة كيما ٣؛ تمهيدا لتشغيلها بنظام المعالجة الثلاثية بعزبة النهضة في أسوان.

وأكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولي، أن الدكتور مصطفى مدبولي وصل على متن رحله مصر للطيران القادمة من أسوان، بصحبة الدكتوره راندا المنشاوي وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس خالد عباس وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية، وتم إنهاء إجراءات الوصول من صالة ٢٧ بالمطار الخاصة بكبار الزوار والمسؤولين والوزراء.

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