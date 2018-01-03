الاتحاد الأوروبي قلق من انتهاكات اتفاق وقف العدائيات بجنوب السودان

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم، عن قلقه بعد إعلان الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد" بشأن انتهاكات الاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والوصول الإنساني الذي وقعته أطراف النزاع في جنوب السودان 21 ديسمبر الماضي.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إنه ينبغي لجميع الأطراف أن تحترم التزامها بوقف الأعمال القتالية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق فوري وشامل بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود (إيغاد) والاتحاد الإفريقي الرامية إلى إحلال السلام في جنوب السودان، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.