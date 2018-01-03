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الوطن

البعثة الأممية في العراق: 69 مدنيا قتلوا نتيجة العنف والإرهاب بديسمبر

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
البعثة الأممية في العراق: 69 مدنيا قتلوا نتيجة العنف والإرهاب بديسمبر

ارشيفية

أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن مقتل 69 مدنياً عراقياً وإصابة 142 آخرين بجروح ، جراء أعمال العنف والارهاب في العراق ديسمبر الماضي.

وقالت البعثة في تقريرها الشهري، اليوم، إن العاصمة بغداد كانت الأكثر تأثراً بهذه الأعمال، حيث شهدت مقتل 24 مدنياً، وجرح 98 آخرين خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مفيدة أن حصيلة ضحايا أعمال العنف والإرهاب في البلاد خلال الشهر ذاته سجلت ارتفاعاً طفيفاً عن حصيلة الشهر الذي سبقه.

وبحسب" يونامي" أيضاً فإن العام الماضي 2017 شهد مقتل 3298 مدنياً عراقياً، وجرح 4781 آخرين ، جراء أعمال العنف والإرهاب في العراق، بحسبً واس. 

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