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الوطن

ضبط السائق المتسبب في حادث اصطدام سيارة بكوبري ستانلي

أمس PM 11:31
كتب: مروة مرسي ومحمد الرملى
ضبط السائق المتسبب في حادث اصطدام سيارة بكوبري ستانلي

حادثة ستانلى

وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم سيارة ملاكي أعلى كوبري ستانلي، شرق الإسكندرية، ما أدى إلى اصطدامها بالسور الحديدي للكوبري وإصابة 3 مواطنين.

وأسفر الحادث عن سقوط أحد المواطنين بالبحر، ويجري البحث عنه من قبل قوات الإنقاذ، ونقل آخر لمستشفى الأميري الجامعي، أما الثالث فحالته مستقرة.

وأصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أوامره بالتحرك الفوري لجميع الجهات المسؤولة للبحث عن المواطن المفقود وتحويل المصاب إلى المستشفى الأميري، ومتابعة استقرار حالة الطالب بنفسه أولا بأول، وذلك عقب تلقيه بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة بقيام السيارة رقم 22364 ملاكي المنوفية قيادة (ا. و. ج) 19 سنة طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، ومقيم بالمنوفية بالاصطدام بثلاثة أشخاص بأعلى كوبري ستانلي ما نتج عنه سقوط الأول ويدعى: محمد حسن شوقي من أعلى الكوبري بمياه البحر، وإصابة الثاني: أشرف زين العابدين محمد 22 سنة طالب بكلية الحقوق ومقيم بالاسكندرية بكسور وكدمات متفرقة وتم نقلة للمستشفى الرئيسي الجامعي، والثالث ويدعى: محمد أحمد محمود الحوفي 21 سنة، طالب، بكلية تجارة الإسكندرية، بإصابات سطحية بسقوط شخص من أعلى كوبرى ستانلى.

وأكد المحافظ أنه تم القبض على السائق المتسبب في الحادث وتم التحفظ على السيارة وجار البحث بمعرفة الحماية المدنية "قسم الإنقاذ"عن الشاب الذي سقط بالمياه، ومتابعة حالة المصاب بالمستشفى الجامعي والذي يشرف على حالته أساتذة بكلية طب جامعة الإسكندرية.

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