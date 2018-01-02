محافظ الإسكندرية: لا إصابات في حريق "ترام الرمل"

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بمجرد وصول بلاغ بحدوث شرر كهربائي في عربة بـ"ترام الرمل" محطة سبورتنج أمام نادي سبورتنج، جميع الجهات من قوات الحماية المدنية وفريق الأزمات والكوارث بالمحافظة لمعاينة الوضوع والتأكد من عدم وقوع أي إصابات وحصر التلفيات.

وأكد المحافظ بأنه تم السيطرة على الماس الكهربائي الذي وقع فى العربة الأخيرة والقبل الأخيرة من ترام الرمل بواسطة سيارات الحماية المدينة التي تحركت على الفور بمجر ورود البلاغ لها، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين المواطنين وأن هناك بعض التلفيات بعربة الترام ويتم حاليًا تدارك الوضع وسرعة عودة حركة الترام مرة أخرى.