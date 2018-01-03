تجديد حبس صاحب مطعم بتهمة الاتجار في اللحوم الفاسدة

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس صاحب مطعم في 15 مايو بالقاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تقديم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعثرت المباحث على 6 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طهيها وتقديمها كوجبات جاهزة.

كانت معلومات وردت من ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بأن "محمود.ع"، صاحب محل للمأكولات والمشويات، خزّن كمية كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل بدروم عقار، بقصد استخدامها في إعداد المأكولات بالمحل ملكه.

وتم استهداف المحل بمأمورية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبطه داخل المخزن المشار إليه وعثر داخله على 6 أطنان لحوم مجمدة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي".