دفاع "دومة" يطلب إخلاء سبيل موكله

طلب دفاع المتهم أحمد دومة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تسليم المتهم نسخة من أمر الإحالة، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة، كما طلب تمكينه من مقابلته لدراسة طلبات أخرى، وإخلاء سبيله.

كانت محكمة النقض ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.