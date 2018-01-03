تسجيل الدخول

الوطن

دفاع "دومة" يطلب إخلاء سبيل موكله

منذ 23 دقيقة
كتب: هيثم البرعي
دفاع "دومة" يطلب إخلاء سبيل موكله

دومة

طلب دفاع المتهم أحمد دومة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تسليم المتهم نسخة من أمر الإحالة، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة، كما طلب تمكينه من مقابلته لدراسة طلبات أخرى، وإخلاء سبيله.

كانت محكمة النقض ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

أخبار متعلقة

غدا.. "جنايات القاهرة" تستأنف محاكمة بديع وآخرين في "أحداث الإرشاد"

غدا.. "جنايات القاهرة" تستأنف محاكمة بديع وآخرين في "أحداث الإرشاد"

غدا.. "جنايات القاهرة" تستأنف محاكمة بديع وآخرين في "أحداث الإرشاد"
"جنايات القاهرة" تأمر بتوقيع كشف طبي شهري على المعزول "مرسي"

"جنايات القاهرة" تأمر بتوقيع كشف طبي شهري على المعزول "مرسي"

"جنايات القاهرة" تأمر بتوقيع كشف طبي شهري على المعزول "مرسي"
عاجل| "جنايات القاهرة" تدرج 161 إخوانيا على قوائم الإرهابيين

عاجل| "جنايات القاهرة" تدرج 161 إخوانيا على قوائم الإرهابيين

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، الدائرة 17 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 161 إخوانيا على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
"جنايات القاهرة": 161 إرهابيا اشتركوا في الحراك المسلح

"جنايات القاهرة": 161 إرهابيا اشتركوا في الحراك المسلح

قالت الدائرة 17 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، في حيثيات إدراجهم 161 إخوانيا على قوائم الإرهابيين لـ3 سنوات،

التعليقات

«نافع».. الشيطان الكامل والملاك البرىء؟!

الأكثر قراءة

عاجل