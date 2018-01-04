فنانون وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء لبيشوي فايز في وفاة والده

قدَّم الفنانون محمد فؤاد، وهيثم شاكر، وهاني رمزي، وميساء مغربي وأحمد رزق، وحرمه، وشيري عادل، وريم البارودي، وشذى، وأميرة العايدي، والإعلامية بوسي شلبي، واجب العزاء لرجل الأعمال بيشوي فايز في والده داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كان في مقدمة الحضور الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي ورئيس وزراء مصر الأسبق، وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، واللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، وجلال السعيد وزير النقل السابق، وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق.

كما حضر العزاء منير فخري عبدالنور وزير السياحة الأسبق، ومحمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، وعبدالقوي خليفة وزير النقل الأسبق، واللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة الأسبق، والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق، واللواء عبد الرحمن شديد ورجل الأعمال هاني عزيز والدكتور يحيى البستاني ومصطفى عبد السلام ومجدي طلبة.