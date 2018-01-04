بالصور| آخرهم "صلاح".. 6 لاعبين مصريين اقتربوا من جائزة الكرة الذهبية

فارس مصري أصيل، جابت مهاراته الملاعب الأوروبية، ولمعت أعين مشاهديه، وأقنع مدربي العالم بقيمته، ما جعل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محط أنظار كبار أندية القارة العجوز، وهو ما رشحه لأن يكون ضمن قائمة الترشيحات النهائية لأفضل 3 لاعبين في إفريقيا لعام 2017.

حدث مرتقب تنتظره الجماهير المصرية منذ إدراج إسم الفرعون المصري، ضمن القائمة النهائية لجائزة الكاف، والتي من المقرر الإعلان عن الفائز بها، خلال حفل الكاف السنوي، غدًا، بالعاصمة الغانية "أكرا"، والذي لم يسبقه إليه سوى 6 نجوم مصريين، واحدًا منهم فقط استطاع حصد الجائزة، فيما حصل الآخرون على المركزين الثاني والثالث، وترصدهم "الوطن" فيما يلي:

- علي أبو جريشة

هو لاعب المنتخب المصري السابق ونجم نادي الإسماعيلي، وهو أحد كبار هدافي مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة أهداف، ونافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي، عام 1970، ولم يتمكن من تحقيقها، حاصلًا على المركز الثاني، في حين نال السنغالي ساليف كيتا اللقب.

- حسن شحاتة

هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم المصرية، لعب للمنتخب المصري ونادي الزمالك، كما درب المنتخب الوطني حاصلًا على بطولات عديدة، وترشح "شحاته" للجائزة عام 1974، ولكن لم يتمكن من حصدها، حاصلًا على المركز الثالث، في حين حصل لاعب منتخب الكونجو برازيفيل بول موكيلا على اللقب.

- محمود الخطيب

أسطورة الكرة المصرية، ولاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، الذي نافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 1983، واستطاع أن يحفر اسمه بحروف من نور بعد فوزه بالجائزة، ليصبح أول من فاز بها من المصريين وآخرهم حتى الآن.

- إبراهيم يوسف

هو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي توفاه الله ولكن ظلت ذكريات تألقه في الملاعب حية، بعدما اندرج اسمه ضمن قائمة اللاعبين المصريين الذين اقتربوا من الجائزة مرتين.

الأولى كانت عام 1984، وحصل فيها على المركز الثاني أمام الكاميروني ثيوفلي ابيجا، والثانية عام 1985، وحصل فيها على المركز الثالث، في حين فاز بالجائزة المغربي محمد التيمومي.

- أحمد حسام ميدو

هو أحد أفضل المحترفين المصريين، ونجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، والذي نافس على الجائزة عام 2002، نظرًا لتألقه رفقة نادي أياكس أمستردام الهولندي، وحصل حينها على المركز الثالث، وفاز بالجائزة السنغالي الحجي ضيوف.

- محمد أبو تريكة

أمير الموهوبين، وساحر الكرة المصرية، ونجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، الذي نافس على لقب أفضل لاعب داخل إفريقي بقوة عام 2008، بعد تألقه مع الأحمر، ومساهمته في فوز الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، ولكنه لم يتمكن من حصد اللقب، حاصلا على المركز الثاني، لصالح التوجولي إيمانويل أديبايور.