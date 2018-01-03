وثيقة جديدة تكشف الحالة الجنائية لصلاح الموجي

حصلت "الوطن" على وثيقة جديدة تكشف الحالة الجنائية الخاصة بصلاح الموجي، الذي انقض على إرهابي حلوان وتمكن من الإمساك به، أثناء هجومه على كنيسة مارمينا الجمعة الماضي.

وكشفت وثيقة الحالة الجنائية، أن يونس مصطفى الموجي سليمان مسجل خطر فئة "ب" فرض سيطرة في مصلحة الأمن العام برقم ١٠٦٢.

وأوضحت الوثيقة أن "الموجي" له قضايا مسجلة هي: "القضية 65 لسنة 1992 جنايات حلوان - قضية مخدرات، وحصل فيها على البراءة، والقضية 1383 لسنة 1997 جنح حلوان قضية مشاجرة ضرب، القضية 3628 لسنة 1999 جنح حلوان، مشاجرة ضرب، وحبس فيها أسبوع واحد، والقضية 7199 لسنة 2007 جنح حلوان قضية مخدرات".

وفسر مصدر أمني خلو صحيفة الحالة الجنائية لصلاح الموجي من القضايا حاليا، بأنه حصل على البراءة فيها وأنه في صحيفة الحالة الجنائية تسجل القضايا التي ينفذ فيها العقوبة فقط.