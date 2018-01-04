محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية باحتفالات عيد الميلاد

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها الكنيسة الإنجيلية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، رافقه اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن المحافظة، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ونواب البرلمان عن الاسماعيلية أشرف عمارة، وآمال رزق الله، وأحمد سعيد شعيب، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكري، وقيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلى القوى الشعبية والسياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

عقدت الاحتفالية بحضور الدكتور القس عاطف مهني رئيس المجمع الأنجيلى الأعلى بجمهورية مصر العربية، والقساوسة أيمن سامى، وماجد كرم، وعصام واصف، والقس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك في حضور جمع كبير من رجال وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي ومختلف طوائف شعب الإسماعيلية، والتي جاءت تحت عنوان "تحت عنوان "ها أنا ذا صانع أمر جديد" .

وقد تضمن برنامج الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم والتسابيح من أداء فريق "الكاروز"، بقيادة الفنان ماهر فايز، وفي كلمته التي ألقاها محافظ الإسماعيلية خلال الحفل، أكد المحافظ على أن هذه الاحتفالية خير دليل على وحدة صف الشعب المصري العظيم، وهي رسالة للعالم أجمع على أنه لم ولن يستطيع أحد، أيا كان أن يشق وحدة الصف لشعب مصر العظيم أعرق وأعظم شعوب العالم، مشيرا إلى أن لحمة وتوحد شعب الإسماعيلية ومواطنيها خير دليل على وحدة هذا الشعب وأننا جميعا متساون فى كل الحقوق والواجبات.

وأكد الدكتور عاطف مهنى رئيس المجمع الإنجيلي الأعلى بجمهورية مصر العربية، على أننا من خلال هذه الاحتفالية نعلن للعالم أجمع أننا جميعا مسيحين ومسلمين على قلب رجل واحد، خلف القيادة الرشيدة لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي.