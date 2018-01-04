تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية باحتفالات عيد الميلاد

منذ 14 دقيقة
كتب: الوطن
محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الكنيسة الإنجيلية باحتفالات عيد الميلاد

" هأنذا صانع أمرا جديدا " الكنيسة الأنجيلية بعيد الميلاد بالإسماعيلية.

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها الكنيسة الإنجيلية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، رافقه اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن المحافظة، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ونواب البرلمان عن الاسماعيلية أشرف عمارة، وآمال رزق الله، وأحمد سعيد شعيب، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكري، وقيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلى القوى الشعبية والسياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

عقدت الاحتفالية بحضور الدكتور القس عاطف مهني رئيس المجمع الأنجيلى الأعلى بجمهورية مصر العربية، والقساوسة أيمن سامى، وماجد كرم، وعصام واصف، والقس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك في حضور جمع كبير من رجال وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي ومختلف طوائف شعب الإسماعيلية، والتي جاءت تحت عنوان "تحت عنوان "ها أنا ذا صانع أمر جديد" .

وقد تضمن برنامج الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم والتسابيح من أداء فريق "الكاروز"، بقيادة الفنان ماهر فايز، وفي كلمته التي ألقاها محافظ الإسماعيلية خلال الحفل، أكد المحافظ على أن هذه الاحتفالية خير دليل على وحدة صف الشعب المصري العظيم، وهي رسالة للعالم أجمع على أنه لم ولن يستطيع أحد، أيا كان أن يشق وحدة الصف لشعب مصر العظيم أعرق وأعظم شعوب العالم، مشيرا إلى أن لحمة وتوحد شعب الإسماعيلية ومواطنيها خير دليل على وحدة هذا الشعب وأننا جميعا متساون فى كل الحقوق والواجبات.

وأكد الدكتور عاطف مهنى رئيس المجمع الإنجيلي الأعلى بجمهورية مصر العربية، على أننا من خلال هذه الاحتفالية نعلن للعالم أجمع أننا جميعا مسيحين ومسلمين على قلب رجل واحد، خلف القيادة الرشيدة لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

أخبار متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات الصالحية للتنمية والاستثمار بالقصاصين

محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات الصالحية للتنمية والاستثمار بالقصاصين

ووجه طاهر، بسرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركة، للبدء فى تنفيذ وفتح 3 منافذ بأحياء الإسماعيلية، اعتبارا من الأسبوع الجاري.
محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح أول فرع للبنك المصري لتنمية الصادرات

محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح أول فرع للبنك المصري لتنمية الصادرات

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم افتتاح أول فرع للبنك المصرى لتنمية الصادرات بالمحافظة ،والذى يعد إضافة جديدة لمنظومة التنمية الاقتصادية بالمنطقة وخد
الغلق الإداري لعيادة طبية غير مرخصة بالقصاصين في الإسماعيلية

الغلق الإداري لعيادة طبية غير مرخصة بالقصاصين في الإسماعيلية

الغلق الإداري لعيادة طبية لإدارتها دون ترخيص بالقصاصين
محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بالغلق الإداري لمركز تحاليل طبية غير مرخص

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بالغلق الإداري لمركز تحاليل طبية غير مرخص

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرار رقم 847، بالغلق الإداري لمركز الهداية للتحاليل الطبية والكائن في شارع أحمد عرابي.
"جنايات الإسماعيلية" تقضي بإعدام 5 أصدقاء قتلوا صديقهم بغرض سرقته

"جنايات الإسماعيلية" تقضي بإعدام 5 أصدقاء قتلوا صديقهم بغرض سرقته

تقضي محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، حكمها اليوم بإعدام 5 متهمين لقيامهم بقتل صديقهم وسرقة محتويات منزله، بعد استيفاء التحقيقات
"جنايات الإسماعيلية" تستأنف محاكمة قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها

"جنايات الإسماعيلية" تستأنف محاكمة قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها

تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، اليوم، محاكمة سيدة وعشيقها في واقعة قتل زوجها.
جمال حراجي: تشكيل مجلس إدارة لمركز الإسماعيلية للتوثيق يُفعل من أدائه

جمال حراجي: تشكيل مجلس إدارة لمركز الإسماعيلية للتوثيق يُفعل من أدائه

أكد الإعلامي والأديب جمال حراجي، مدير عام مركز التوثيق التاريخي للإسماعيلية، أهمية تشكيل مجلس إدارة للمركز، يشمل شخصيات عامة وإعلامية مؤثرة

التعليقات

«نافع».. الشيطان الكامل والملاك البرىء؟!

الأكثر قراءة

عاجل