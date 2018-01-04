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الوطن

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

منذ 47 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس 3 أعراب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الحشيش، وعثر بحوزته على 2 كيلو حشيش، و2 كيلو أفيون.

كانت معلومات وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات عن 3 عاطلين من عرب العيايدة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذون من دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لتجارتهم غير المشروعة.

وألقي القبض عليهم في أثناء وجودهم بالمرج مستقلين السيارتين، وعثر بحوزتهم علي كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.150 كيلو جرام وكمية من الأفيون المخدر وزنت 1.715 كيلو جرام و3630 جنيها، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

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