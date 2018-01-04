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الوطن

عضو "القومي لمواجهة الإرهاب": نجتمع بشكل غير معلن وسنعلن رؤيتنا قريبا

منذ 31 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
عضو "القومي لمواجهة الإرهاب": نجتمع بشكل غير معلن وسنعلن رؤيتنا قريبا

خالد عكاشة ضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف

كشف العقيد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، عن عقد أعضاء المجلس العديد من الاجتماعات غير المعلنة، مؤكدًا أن ما يشاع حول أن المجلس عقد اجتماعًا واحدًا غير صحيح، موضحًا أنهم عقدوا اجتماعًا وحيدًا معلنًا؛ أما بقية الاجتماعات غير معلنة بالاتفاق فيما بينهم كأعضاء المجلس.

وأضاف "عكاشة"، لـ"الوطن"، أن المجلس يعمل الآن على وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات، متابعًا "سنعلن خطتنا واستراتيجيتنا ورؤيتنا للإعلام قريبًا"، منوهًا بأنهم سيعلنون خطتهم إعلاميًا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للمجلس القومي حتى يأخذ قوة القانون.

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