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الوطن

ماكرون يؤكد أنه سيبحث مع أردوغان وضع الصحفيين المسجونين في تركيا

منذ 18 دقيقة
كتب: أ ف ب
ماكرون يؤكد أنه سيبحث مع أردوغان وضع الصحفيين المسجونين في تركيا

ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أنه سيثير خلال اجتماعه المرتقب في باريس الجمعة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مسألة "الصحفيين المسجونين" في تركيا.

وقال ماكرون خلال تهنئته الصحفيين بالأعياد في حفل أقيم في قصر الإليزيه "في غضون أيام سأواصل البحث مع تركيا في وضع الصحفيين المسجونين والممنوعين من ممارسة مهنتهم".

وأضاف "سأقوم بذلك باحترام ولكن في الوقت نفسه بدافع الدفاع عن قيمنا ومصالحنا".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "مع تركيا، واجهنا في الأشهر الأخيرة محنتين تمثلتا باعتقال المصور الصحفي ماثياس ديباردون والطالب في الصحافة لو بورو".

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