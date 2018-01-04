تعرف على المواصفات المطلوبة للتعيين في إدارة برنامج حماية الأطفال

بالصور| يوم رياضي للأيتام في كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية



أقام قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم، جامعة المنوفية، بالتعاون مع أسرة النسور لخدمة المجتمع، يوم رياضي للأيتام من أبناء الجمعية النسائية