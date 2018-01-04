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الوطن

تعرف على المواصفات المطلوبة للتعيين في إدارة برنامج حماية الأطفال

منذ 34 دقيقة
كتب: سلامة عامر
تعرف على المواصفات المطلوبة للتعيين في إدارة برنامج حماية الأطفال

غادة والي

أعلنت إدارة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى عن طلب عدد من الوظائف الآتية:

1- أخصائي نفسي للعمل في الوحدة المتنقلة بالمنوفية

2- أخصائي اجتماعي للعمل في الوحدة المتنقلة بالإسكندرية

3- مسئول إدارة حالة للعمل في الإسكندرية خبرة في المجال

4- مسئول إدارة حالة للعمل في محافظة القاهرة خبرة في المجال 5- اخصائيين نشاط للعمل في مؤسسات الرعاية بمحافظات ( الشرقية - الاسكندرية - القاهرة- المنيا- الجيزة)

6- إخصائيين اجتماعيين للعمل في مؤسسات الرعاية بمحافظات ( الشرقية - الاسكندرية- القاهرة- الجيزة- المنيا)

7- إخصائيين نفسيين للعمل في مؤسسات الرعاية بمحافظات ( الشرقية - الاسكندرية- القاهرة- المنيا- الجيزة)

المواصفات المطلوبة ( خريجي خدمة اجتماعية واداب علم نفس واجتماع وكلية التربية الرياضية وكلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية والفنون التطبيقية)

آخر موعد للتقديم 10 /يناير 2018التقديم باليد لإدارة برنامج حماية الاطفال بلامأوى بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ش المراغي - العجوزة أو عبر الصفحة الرسمية للبرنامج القومي حماية الاطفال بلامأوى.

 

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