تعرف على المواصفات المطلوبة للتعيين في إدارة برنامج حماية الأطفال

غادة والي
أعلنت إدارة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى عن طلب عدد من الوظائف الآتية:
1- أخصائي نفسي للعمل في الوحدة المتنقلة بالمنوفية
2- أخصائي اجتماعي للعمل في الوحدة المتنقلة بالإسكندرية
3- مسئول إدارة حالة للعمل في الإسكندرية خبرة في المجال
4- مسئول إدارة حالة للعمل في محافظة القاهرة خبرة في المجال 5- اخصائيين نشاط للعمل في مؤسسات الرعاية بمحافظات ( الشرقية - الاسكندرية - القاهرة- المنيا- الجيزة)
6- إخصائيين اجتماعيين للعمل في مؤسسات الرعاية بمحافظات ( الشرقية - الاسكندرية- القاهرة- الجيزة- المنيا)
7- إخصائيين نفسيين للعمل في مؤسسات الرعاية بمحافظات ( الشرقية - الاسكندرية- القاهرة- المنيا- الجيزة)
المواصفات المطلوبة ( خريجي خدمة اجتماعية واداب علم نفس واجتماع وكلية التربية الرياضية وكلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية والفنون التطبيقية)
آخر موعد للتقديم 10 /يناير 2018التقديم باليد لإدارة برنامج حماية الاطفال بلامأوى بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ش المراغي - العجوزة أو عبر الصفحة الرسمية للبرنامج القومي حماية الاطفال بلامأوى.