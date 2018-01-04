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الوطن

طرح فيلم "الكهف" يوم 15 يناير المقبل

منذ 16 دقيقة
كتب: ضحى محمد
طرح فيلم "الكهف" يوم 15 يناير المقبل

روجينا

استقرت الشركة المنتجة على طرح فيلم "الكهف"، يوم الاثنين 15 يناير المقبل بدور العرض والسينمات.

ونشرت روجينا، فيديو ظهرت فيه مع الفنانة مي سليم، والفنان محمد عادل، وعلقت عليه قائلة: "فيلم الكهف بدار العرض 15 يناير، بإذنك يارب.. تجعل رزقنا النجاح.. وايرداته تبقى غير متوقعة".

وينتمي الفيلم لفئة أفلام الواقعية، حيث تدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية لتتناول قصص الصداقة، وعدد آخر من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

الفيلم من بطولة ماجد المصري، ومحمود عبد المغني، وروجينا ومي سليم ومحمد عادل وإيهاب فهمي، وإبراهيم نصر، وعايدة رياض، وهو من تأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي.

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