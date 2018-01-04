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الوطن

"صوت الأزهر" تبرز استعدادات مؤتمر "نصرة القدس"

منذ 26 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
"صوت الأزهر" تبرز استعدادات مؤتمر "نصرة القدس"

د.أحمد الطيب - شيخ الأزهر

أبرزت صحيفة "صوت الأزهر" التي تصدرها مؤسسة الأزهر الشريف في عددها الجديد استعدادات الأزهر الشريف لعقد "مؤتمر الأزهر العالمي لنصر القدس"، المقرر عقده يومي 17 و18 يناير الجاري.

وكشفت صوت الأزهر تفاصيل انتشار ظاهرة زواج القاصرات داخل معاهد ومدارس محافظة الشرقية، مشيرة إلى رصد عشرات الحالات في مركز الحسينية، وأرجعت ذلك إلى تدني مستوى المعيشة؛ مما يدفع أولياء الأمور للتخفف من مصروفات بناتهن من خلال تزويجهن في سن مبكرة.

وتحت عنوان "الإمام الأكبر يرد على الأباطيل الصهيونية عن القدس، والأزهر ينهي استعدادات المؤتمر العالمي لنصرتها".. خصصت الصحيفة ملفها الرئيس لتناول المواقف التي اتخذها الأزهر الشريف لدعم قضية القدس وفلسطين، مشيرة إلى أن   الإمام الأكبر شدَّد على أن "شبابنا يعاني الأمية الثقافية في مقابل شباب صهيوني لديه حظٌّ وافرٌ من المعلومات بغض النظر عن صحتها".

واستعرضت الصحيفة الاستعدادات الجارية لعقد "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، مشيرة إلى أن  الإمام الأكبر وجه بحشد وتسخير كل الإمكانات المتاحة، لنجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية.

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