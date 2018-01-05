"المحامين" تتعاقد مع مستشفيي دمياط والمنيا العسكري في برنامج العلاج

تعاقدت إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين مع مستشفيين في إطار نظام علاج 2018 الجديد، للمحامين بفرعيتي المنيا ودمياط، لحاملي كارنيه 2018 وفقًا للضوابط والشروط التي قررها مجلس العامة.

وقال سامح عبدالباقي مدير إدارة العلاج، إنه قام بإتمام ذلك التعاقد بعد إجراء العديد من عمليات الفحص والمعاينة لكافة الأقسام بالمستشفتيين، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات واستخدام أحدث الاجهزة العلاجية وضمان مدى جودة النظام والطرق والأساليب العلمية المتبعة، وذلك بعد التنسيق والعرض على النقيب العام.

وأشار "عبدالباقي" إلى بدء تفعيل التعاقد بداية من الأسبوع المقبل، على أن يتم استخراج خطابات العلاج من مقر الفرعيتين بشأن كافة المتطلبات من تحاليل وكشوفات وعمليات وغيرها، مؤكداً استمرار البحث والتعاقد لتقديم أفضل الرعاية والحرص على تطوير الخدمات التي تليق بالمحامين.