تسجيل الدخول

الوطن

"المحامين" تتعاقد مع مستشفيي دمياط والمنيا العسكري في برنامج العلاج

منذ 24 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"المحامين" تتعاقد مع مستشفيي دمياط والمنيا العسكري في برنامج العلاج

"المحامين" تتعاقد مع مستشفتي دمياط والمنيا العسكري

تعاقدت إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين مع مستشفيين في إطار نظام علاج 2018 الجديد، للمحامين بفرعيتي المنيا ودمياط، لحاملي كارنيه 2018 وفقًا للضوابط والشروط التي قررها مجلس العامة.

وقال سامح عبدالباقي مدير إدارة العلاج، إنه قام بإتمام ذلك التعاقد بعد إجراء العديد من عمليات الفحص والمعاينة لكافة الأقسام بالمستشفتيين، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات واستخدام أحدث الاجهزة العلاجية وضمان مدى جودة النظام والطرق والأساليب العلمية المتبعة، وذلك بعد التنسيق والعرض على النقيب العام.

وأشار "عبدالباقي" إلى بدء تفعيل التعاقد بداية من الأسبوع المقبل، على أن يتم استخراج خطابات العلاج من مقر الفرعيتين بشأن كافة المتطلبات من تحاليل وكشوفات وعمليات وغيرها، مؤكداً استمرار البحث والتعاقد لتقديم أفضل الرعاية والحرص على تطوير الخدمات التي تليق بالمحامين.

أخبار متعلقة

"تيتان للأسمنت" تهنئ النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب

"تيتان للأسمنت" تهنئ النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب

"تيتان للأسمنت" تهنئ النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
تفاقم أزمة محامي شمال الدقهلية ونقيبها يدعو لاجتماع النقابة العامة

تفاقم أزمة محامي شمال الدقهلية ونقيبها يدعو لاجتماع النقابة العامة

تفاقم أزمة محامي شمال الدقهلية ونقيبها يدعو لاجتماع النقابة العامة
نقيب المعلمين وهيئة "مكتب النقابة العامة" يتفقدون نادي الشاطئ

نقيب المعلمين وهيئة "مكتب النقابة العامة" يتفقدون نادي الشاطئ

وافق أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين، خلال اجتماعهم أمس بمقر نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين الع
قيد 5647 محاميا بجداول النقابة العامة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

قيد 5647 محاميا بجداول النقابة العامة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

قيد 5647 محاميا بجداول النقابة العامة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

التعليقات

قداس الميلاد الأول

الأكثر قراءة

عاجل