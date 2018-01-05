بالصور| الفرح يسود مسقط رأس محمد صلاح بعد إعلانه أفضل لاعب في أفريقيا

سادت حالة من الفرحة والبهجة بقرية نجريج، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم، الخميس، عقب إعلان فوز ابن القرية بجائزة الكاف، وإعلانه أفضل لاعب فى إفريقيا، متفوقاً باكتساح على الجابونى أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والسنغالى ساديو ماني المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.

وعبر أهالي القرية عن فرحتهم بإطلاق هتافات "الله أكبر.. والحمد لله" وسط حالة من البهجة على وجه الجميع.

يذكر أن محمد صلاح، تصدر الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عبر موقعه الرسمى، لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017.

وحصد "صلاح" على 98.17% من أصوات الجماهير التي شاركت فى الاستفتاء متفوقاً باكتساح على الجابونى أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى الذى حصل على 1.07% من أصوات الجماهير، فيما جاء السنغالى ساديو مانى المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالمركز الثالث بـ0.76%.