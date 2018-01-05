حبس سايس بتهمة سرقة شقة يحرسها في قصر النيل.. "حاميها حراميها"

قررت نيابة قصر النيل، حبس سايس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 34 ألف جنيه من شقة في عقار يتولى حراسته في قصر النيل.

كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من مدير تسويق في شركة توريدات هواتف محمولة، بأنّه خرج وأفراد أسرته من مسكنه، وعقب عودته اكتشف سرقة 34 ألف جنيه من منزله.

وتبين وجود كسر في الباب الخاص بالبلكونة، باستخدام قطعة حديدية عثر عليها بمحل الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص العاملين والمترددين على العقار سكن المجني عليه، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل في جراج ملحق بالعقار سكن المجني عليه، وتم ضبطه، وقرر أنه نظرا لعمله في العقار وعلمه بثراء المجني عليه خطط لتنفيذ الجريمة.