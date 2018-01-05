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الوطن

تجديد حبس 3 عمال بتهمة اختطاف صاحب كافيتريا: "نصب علينا"

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس 3 عمال بتهمة اختطاف صاحب كافيتريا: "نصب علينا"

قوات الأمن

جدد قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، حبس 3 عمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة اختطاف صاحب كافيتريا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بـ60 ألف جنيه، بعد أن أوهمهم بقدرته على تسفيرهم إلى إيطاليا.

كان ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يعملون في تفقد الحالة الأمنية بمحور مصطفى كامل، وسمعوا صوت استغاثة من داخل سيارة، وباستيقافها تم ضبط مستقليها، وتبين أنهم 3 عمال وبصحبتهم المجني عليه صاحب كافتيريا.

وعثر داخل السيارة، على إيصال أمانة ممزق باسم المجني عليه، ودفتر إيصالات أمانة على بياض، وسلاح أبيض "سكين"، وبسؤال المجني عليه قرر بأنّ المتهمين اصطحبوه من أمام أحد المحلات في مدينة نصر، وشرعوا في إكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بسبب خلافات بينهم.

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