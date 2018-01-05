إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بجوار كوبري بني سند بأسيوط

مصرع موظف في حادث انقلاب سيارة بالمنيا



لقي موظف مصرع، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، وتبين أن السيارة