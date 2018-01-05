إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بجوار كوبري بني سند بأسيوط

أرشيفية
أصيب 4 أشخاص صباح اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري بنى سند بدائرة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط.
تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية بنى سند بمنفلوط بانقلاب سيارة ملاكى نتيجة السرعة الزائدة، وأنباء عن وقوع ضحايا.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف وتبين إصابة 4 أشخاص ركاب السيارة وبالتحرى وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج.
وبالتحرى حول الواقعة تبين انقلاب السيارة ووقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، وجار تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث من الطريق.