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الوطن

وزير الأوقاف: مصر هي الحصن للدين الوسطي الصحيح

منذ 20 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
وزير الأوقاف: مصر هي الحصن للدين الوسطي الصحيح

جانب من اللقاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مصر هي الحصن الحصين للدين الوسطي الصحيح مما يتطلب دعم صمود الدولة المصرية ومواجهة الجماعات الإرهابية والتي تقوم على فلسفة التشكيك في حدود الدولة لزعزعة قضية الإنتماء والولاء للوطن.

وأضاف وزير الأوقاف أن كل مايدور على أرض مصر من أعمال تنمية وبناء يؤكد أننا أمام نقله نوعية وحضارية ستنعكس أثارها بمردود جيد على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بمحافظة الشرقية، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة.

 

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