تجديد حبس مسن بتهمة تشويه وجه طليقته بـ"ميّة نار": "بنتقم منها"

جدد قاضي المعارضات في محكمة عابدين، حبس مسن لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تشويه وجه طليقته بـ"ماء نار" في منطقة باب الشعرية بسبب وجود خلافات بينهما.

كان قسم شرطة باب الشعرية، تلقى بلاغا من "نجاح ع. م" (60 عاما)، ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم مصابة باحمرار وتورم في أماكن متفرقة بالجسم، نتيجة إلقاء مادة كيميائية "ميّة نار"، وأسعفت في مستشفى سيد جلال.

واتهمت ربة المنزل، طليقها "أحمد م" (66 عاما)، عامل طلاء معادن، بإصابتها، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته الزجاجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينه وبين المجني عليها وانفصاله عنها منذ شهرين بالطلاق، فخطط للانتقام منها، واشترى المادة الكاوية من محل في الجيزة، وألقاها عليها.