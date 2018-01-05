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الوطن

"الدستور" يهنئ صلاح على حصوله على أفضل لاعب في إفريقيا

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد حامد
"الدستور" يهنئ صلاح على حصوله على أفضل لاعب في إفريقيا

محمد صلاح، وأحمد بيومي

هنأ حزب الدستور برئاسة الدكتور أحمد بيومي محمد صلاح ابن محافظة الغربية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بحصوله مساء أمس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام، كما هنأ المنتخب الوطني على حصوله جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء، وهيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بفوزه بجائزة أفضل مدرب بإفريقيا.

وقال بيومي في بيان عنه اليوم الجمعة، إن حصول صلاح على أفضل لاعب إفريقي هذا العام يعد تكليل لجهوده في تخطي الصعاب، ويعد ذلك خير مثال للشباب الطموح الذي أصر بعزيمته القوية على تحقيق حلمه بالمثابرة والتعب، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في كأس العالم المقبلة في روسيا.

وفاز محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، فى حفل توزيع جوائز "كاف"، وأصبح ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد محمود الخطيب عام 1983، كما حصل الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، على لقب أفضل مدرب في قارة إفريقيا، وفاز منتخب مصر بجائزة أفضل فريق وطني لعام 2017.

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