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الوطن

ضبط 269 قضية تحريض على العنف وابتزاز مالي من خلال "فيسبوك"

منذ 1 دقيقة
كتب: محمد بركات
ضبط 269 قضية تحريض على العنف وابتزاز مالي من خلال "فيسبوك"

صورة أرشيفية

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع من ضبط 269 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.

وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع من ضبط (269) قضية متنوعة، وكانت على النحو التالي، في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت.

وتمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على 5 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين تم ضبط 264 متهمين لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

 

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