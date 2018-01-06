أسامة كمال: المصريون فرحوا بجائزة "صلاح" أكثر من المنتخب

قال الإعلامي أسامة كمال إن جميع المصريين عبروا عن سعادتهم البالغة بالأمس بفوز اللاعب محمد صلاح، كأحسن لاعب في إفريقيا ولم تكن درجة حماسهم بالسعادة بعد أن تم الإعلان عن فوز منتخب مصر كأفضل منتخب بالقارة السمراء.

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أنه يقدر ويحب كثيرا اللاعب محمد صلاح.

وأشار إلى أنه يمثل جزء من منتخب مصر ولابد أن يسعد المصريين بمنتخبهم أكثر من سعادتهم باللاعب محمد صلاح لافتًا إلى أن المنتخب المصري هو الذي يحمل اسم مصر أيا كانت العناصر المؤثرة فيه من اللاعبيين.