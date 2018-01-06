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الوطن

"يا أبناء مصر اتحدوا" تشارك في مناقشة قانون المسؤولية الطبية

منذ 25 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"يا أبناء مصر اتحدوا" تشارك في مناقشة قانون المسؤولية الطبية

الدكتور أسامة عبد المنعم

شارك الدكتور أسامة عبد المنعم، المنسق العام لحملة يا أبناء مصر اتحدوا، فى المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الانسان لمناقشة قانون المسؤولية الطبية بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبرئاسة الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، وبحضور الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، والنائبة مارجرت عازر، والنائية سولاف درويش.

وقالت الحملة في بيان، قبل قليل، إن "عبد المنعم" أكد أن ما يثار حول مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد أنه لحماية الطبيب فقط أمر غير صحيح؛ حيث يعمل القانون فى الأساس لخدمة المرضى.

وأضاف أن الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية هو تحديد المسئول الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ، مطالبا بضرورة عدم خضوع المسئولية الطبية لوزير الصحة لمنع وجود تعارض بين المسئولية الطبية وبين الجهه التنفيذية.

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