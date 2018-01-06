متحدث الإسكان: الوزارة تشكل لجانا تملك حق الضبطية لمخالفي الإسكان

قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن قانون الإسكان الاجتماعي يعطي الحق أن يتم متابعة الوحدات بعد تسكينها والتأكد من أن المواطن المستحق قد شغل وحدته السكنية.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن الوزارة تعمل على متابعة المواطنين المستحقين لوحداتهم في كيفية استغلالهم لها وهل استغلوها في السكن أم تم استغلالها كسكن إداري أو تجاري؟.

وأشار يونس، إلى أن اللجان التي يتم تشكيلها من قبل الوزارة لتحديد استغلال المواطنين لسكنهم تملك حق الضبطية القضائية للمخالفين في استخدام الوحدة السكنية لأغراض أخرى غير التسكين.