تسجيل الدخول

الوطن

النيابة تحيل 8 مسئولين بـ"التعليم" لاستيلائهم على المال العام للمحاكمة

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
النيابة تحيل 8 مسئولين بـ"التعليم" لاستيلائهم على المال العام للمحاكمة

النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية إحالة 8 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت استيلائهم على الأموال المخصصة، لامتحانات الطلاب المكفوفين بعد التلاعب في تشكيل العمل بالمطبعة السرية الخاصة بالامتحانات العام.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 268 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين خالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظائفهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن محمد وهبة أحمد، أخصائي نفسي بمدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية، ورئيس لجنة المطبعة السرية للمكفوفين، أدرج أسماء كل من عفاف السيد حسن ومنى صالح حمدان وغانم السيد سلامة وصفاء مصطفى أحمد، بقرار تشكيل العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين، وإدراج تلك الأسماء بمذكرة الصرف بعد إدراج اسم عبده فهمي محمد بدلًا من منى صالح حمدان المدرج إسمها بقرار التشكيل عن التيرم الأول، ووضع اسم هدى خليل بكشف التشكيل بدلًا من صفاء مصطفى أحمد بالتيرم الثاني رغم عدم قيامهم بأي أعمال فعلية في لجنة المطبعة السرية.

كما سمح "وهبة" للمتهم الثاني كرم محمد سالم، الإداري بالمطبعة السرية بالتوقيع في كشوف الصرف قرين الأسماء التي قام بإدراجها دون قيامهم بأي أعمال عن التيرم الأول والثاني مما يعد تزويرًا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام.

وتبين أن المتهم استلم المبالغ المالية المنصرفة لكل من غانم السيد سلامة وعبده فهمي محمد وصفاء مصطفى أحمد وهدى على محمد وعفاف السيد حسن، المدرج أسمائهم بكشوف الصرف عن الترمين من المتهم الثاني رغم عدم إختصاصه بذلك وقام بشراء مستلزمات العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين من مستحقات العاملين بالمطبعة.

وقام كرم محمد سالم، مسئول بإدارة التربية الخاصة بمديرية تعليم الإسماعيلية، بصرف المبالغ المدرجة بكشوف الصرف قرين اسم كل من غانم سيد سلامة وعفاف السيد حسن وصفاء مصطفى أحمد وعبده فهمي محمد، دون التحقق من شخصياتهم وقيامه بالتوقيع قرين أسمائهم بكشوف الصرف بما يفيد استلامهم تلك المبالغ، رغم علمه بعدم ممارستهم أي أعمال في أعمال لجنة المطبعة السرية للمكفوفين وعدم إستحقاقهم تلك الأموال مما أدى إلى الإستيلاء عليها دون وجه حق.

أخبار متعلقة

"تعليم الإسماعيلية": لجنة خاصة بـ"طلاب العريش" وأخرى بسجن المستقبل

"تعليم الإسماعيلية": لجنة خاصة بـ"طلاب العريش" وأخرى بسجن المستقبل

أعلن فاخر عبدالعزيز عبدالهادي وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، تنظيم لجنة خاصة بطالبتين في المدرسة الفندقية، للوافدات من العريش مع أسرهم، نظام الـ5 س
وكيل "تعليم الإسماعيلية" يشارك طلاب مدرسة 24 فعاليات "القدس عربية"

وكيل "تعليم الإسماعيلية" يشارك طلاب مدرسة 24 فعاليات "القدس عربية"

شارك فاخر عبد العزيز عبد الهادي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم، مدرسة 24 أكتوبر الرسمية الابتدائية طابور الصباح، والذي قدم طلاب المدرسة إذاعة.
"تعليم الإسماعيلية": غرفة عمليات اللجان لم تتلق أي شكاوى اليوم

"تعليم الإسماعيلية": غرفة عمليات اللجان لم تتلق أي شكاوى اليوم

أكد فاخر عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن غرفة عمليات الثانوية العامة بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية
"تعليم الإسماعيلية" توزع الخبز مجانا على مراقبي امتحانات الثانوية

"تعليم الإسماعيلية" توزع الخبز مجانا على مراقبي امتحانات الثانوية

أكد فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول بين الوزارة والتموين على توزيع الخبز مجانا على مراقبي اللجان الخاصة بامتحانا
تشكيل لجان لدراسة تطوير طرق اختبارات الطلاب المكفوفين

تشكيل لجان لدراسة تطوير طرق اختبارات الطلاب المكفوفين

تشكيل لجان لدراسة تطوير طرق اختبارات الطلاب المكفوفين
محافظ سوهاج يكرم الطلاب المكفوفين الحاصلين على المركز الأول بكرة الجرس

محافظ سوهاج يكرم الطلاب المكفوفين الحاصلين على المركز الأول بكرة الجرس

محافظ سوهاج يكرم الطلاب المكفوفين الحاصلين على المركز الأول بكرة الجرس

التعليقات

الزمالك يغلى.. وفريق الكرة ينهار

الأكثر قراءة

عاجل