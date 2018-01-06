«المصريين الأحرار» يهنئ البابا تواضروس والمصريين بعيد الميلاد المجيد

وجه حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، التهنئة لجموع المصريين وخاصة المسيحيين والكنيسة الوطنية القبطية الأرثوذكسية وأبنائها، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة الأحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال خليل، إن عيد الميلاد المجيد يمثل باكورة أعياد السنة الجديدة بأنشودة السلام وسط أجواء أحتفالات روحية تظهر رسالة السيد المسيح من "سلام ومحبة وعطاء غير محدود والقيم النبيلة، مؤكدا بأن دور الكنيسة الوطني على مر العصور، تعكس تكوينها الوطني ودورها الرائد في خدمة المجتمع.

وقدم رئيس المصريين الأحرار، التهنئة لكافة أساقفة وكهنة الكنيسة المصرية وأبنائها بالداخل والخارج بحلول العيد المبارك، متمنيا عيدا سعيدا سالما لبلادنا، ويزيد من وحدة وثبات شعبها في مواجهة مكائد المتربصين.

وأعرب، عن شكره للقيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق وعدة وانجاز وتشييد أول كنيسة بأرض الكاتدرائية، أكبر كنيسة بالشرق الواسط، في العاصمة الإدارية.

كما هنأ رئيس حزب المصريين الأحرار، القس الدكتور أندرية زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، وجموع القسوس وأبناء الكنيسة باحتفال عيد الميلاد المجيد، داعيا لمصر بالسلامة والانتصار دائما.

واختتم خليل تهنئته:"الوحدة المصرية لن تنفرط رغم كل محاولات ضربها، وفرحة الجميع بالعيد رسالة للجميع، موجها التهنئة لأمهات وأسر كافة شهداء الأحداث الإرهابية، متمنياً أن يطيب جراح قلوب الأمهات الثكالي".