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الوطن

"المصري" تتقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

منذ 27 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"المصري" تتقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

سعاد المصري

 تقدمت النائبة سعاد المصري وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومسئول الاتصال السياسي لإئتلاف دعم مصر في بورسعيد، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت مسئول الاتصال السياسي بدعم مصر لمحافظة بورسعيد، إن الشعب المصرى، نسيج واحد، شكله الأقباط والمسلمون معا، في وحدة وطنية، يشهد بها التاريخ عبر صفحاته، التي سطرت بطولات مصرية، صنعها الأقباط والمسلمون معا، وحققوا يدا واحدة، انتصارات على أعداء الوطن، فى كل المعارك التي خاضها من أجل استعادة الأرض المغتصبة، وتحقيق الأمن والتنمية والسلام للجميع، وساهموا بجهود مشتركة فى بناء وطنهم مصرعلى الحب والمشاركة بين الجميع من أجل تنميتة واستقرارة وضرب جميع محاولات شق وحدته.

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