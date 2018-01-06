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الوطن

غدا.. البابا يستقبل المهنئين بالعيد في كاتدرائية العباسية

منذ 17 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
غدا.. البابا يستقبل المهنئين بالعيد في كاتدرائية العباسية

تواضروس

يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الغد، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان اليوم، ترتيبات استقبال المهنئين، حيث يستقبل البابا المطارنة والأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس من العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر ونصف ظهرا، ويكون دخولهم من بوابة رقم 4 للكاتدرائية المطلة على شارع لطفى السيد.

وحسب البيان، يستقبل البابا المهنئين من رجال الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية من الحادية عشر ونصف ظهرا وحتى الواحدة بعد الظهر ويكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس، ودخول شعب كنائس الأنبا رويس والبطرسية من بوابة رقم واحد المطلة على شارع رمسيس من الساعة الثامنة صباحا، ويتم السماح للإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح تغطية استقبال المهنئين من المركز الإعلامي للكنيسة الدخول مترجلين من البوابة رقم 1 بالكاتدرائية.

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