تنمية الصادرات: الصين تسعى لزيادة واردتها من مصر لـ10 تريليونات دولار

نظمت هيئة تنمية الصادرات، ندوة تعريفية بالتعاون مع المكتب التجاري الصيني بالقاهرة حول "معرض الصين الدولي للواردات" والمزمع إقامته بمدينة شنجهاي الصينية خلال الفترة من 5 - 10 نوفمبر المقبل.

وعُقدت الندوة برئاسة شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، وبحضور هان بينج المستشار التجاري بسفارة الصين بالقاهرة، وكاثي تشو السكرتير التجاري بالسفارة الصينية، وأحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات.

وأوضحت الشوربجي، في بيان اليوم، أن 80 شركة مصرية شاركت في فعاليات الندوة، مشيرة إلى أن الهيئة وجهت الدعوة للشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين الدولي للواردات، باعتباره فعالية هامة يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات المصرية الى الصين.

وأضافت "الشوربجي"، أن المعرض يعد فرصة مميزة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصيني خاصة مع توجه الصين إلى زيادة وارداتها إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الجانب الصيني.

وأكد المستشار التجاري الصيني بالقاهرة في كلمته، أهمية مشاركة مصر بالمعرض باعتبارها شريك استراتيجي للصين في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من السوق الاستهلاكي الضخم بالصين، مشيرا إلى أن هناك فرصًا ضخمة للمنتجات المصرية من الأغذية والمنتجات الزراعية ومنتجات الأدوية والمنسوجات والملابس والتجارة في الخدمات مثل السياحة والثقافة والتعليم المصرية للنفاذ للسوق الصيني خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت كاثي تشو السكرتير التجاري بالسفارة الصينية، إلى أن ضرورة تسجيل الشركات المصرية الراغبة في المشاركة بالمعرض قبل نهاية 30 يناير للحصول على نسبة خصم تبلغ 20%.

وشدد رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات، إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة وضع خطة المعارض من خلال بوابة الصادرات المصرية الخاصة بالهيئة على أن تتقدم الشركات المصرية الراغبة في المشاركة من خلال النموذج المعد لذلك، والمتاح على موقع الهيئة إلكترونيا.